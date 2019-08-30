На закрытии «Новой волны» выступили британская певица Рита Ора и долгожданная София Ротару

В Сочи завершился международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», победу в котором одержала 18-летняя певица из Албании.

Две главные звезды вечера — Рита Ора и София Ротару — произвели наибольший ажиотаж своим появлением, несмотря на полную закрытость и отказ в каком-либо общении с прессой. Также на сцене выступили Филипп Киркоров, Нюша, Zivert, Лолита Милявская, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Олег Газманов, Александр Буйнов и другие. Многие звезды снова появились на дорожке с членами семьи: Антон Беляев с женой и сыном, Жасмин с младшими детьми, Виктория Крутая с дочкой, Нюша с мужем.

Хедлайнер вечера Рита Ора прилетела в Сочи в качестве специального гостя, исполнила три своих хита и покинула сцену под бурные аплодисменты.

Общаться с прессой не стала, лишь выкрикнула на ходу «I love Russia». Кстати, в сторис своего Instagram звезда опубликовала несколько видео из гримерной и за кулисами «Новой волны», а также фото с видом сочинского заката на фоне пляжа.

Но, пожалуй, больше, чем мировую звезду, собравшиеся ждали выступления Софии Ротару. Певица больше года не была в России, но председателю конкурса Игорю Крутому удалось уговорить 72-летнюю легенду эстрады выступить на «Новой волне», причем, абсолютно бесплатно. Выглядела София Михайловна сногсшибательно молодо, и так же задорно она промчалась мимо журналистов по красной дорожке к сцене, не остановившись ни на минуту. А сразу после выступления так же стремительно в машину.

Звездное жюри в составе Игоря Крутого, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Анжелики Варум и других артистов, выбрало победительницей «Новой волны» 18-летнюю албанскую певицу Инис Незири.

Как сказала на сцене Незири, на конкурсе она пыталась раскрыть максимум своего таланта, поэтому считает победу «достойной оплатой за труды». Девушка получила традиционную статуэтку в виде волны, а также три с половиной миллиона рублей. Отметим, что в этом году Албания впервые участвовала конкурсе и сразу добилась максимального успеха.

Второе место и 2,3 миллиона рублей досталось российской группе «Давинчи», а бронзу с 1.2 миллиона рублей получила кубинка Илиана Санчес.

А вы следили за конкурсом «Новая волна»? Кто из участников и выступивших звезд понравился вам больше всего?