Лопырева выбрала для ужина платье любимого дизайнера Светланы Бондарчук

Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой. Своему возлюбленному Игорю Булатову она родила сына Марка Лео. Если первое время она привыкала к новому статусу и все время проводила с ребенком, отлучаясь только ради похода в спортзал и чашечки кофе с подругами, то потом девушка вернулась к привычному ритму жизни. За это лето она объездила с малышом несколько европейских стран.

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В середине сентября Виктория снова приехала в Россию. Ей пришлось утеплиться, достав пальто, так как в Москве стоит прохладная осенняя погода. Однако модель больше смутили пробки на дорогах. Она призналась, что отвыкла от них. Это не помешало девушке сходить на свидание со своим возлюбленным. Они поужинали в одном из ресторанов, где обсудили планы на зиму. Лопырева в скором будущем сбежать от холодов на Мальдивы.

К слову, для похода в ресторан она выбрала нежное бежевое платье с поясом в тон и юбкой-гофре. Девушка призналась, что это творение Александра Терехова, любимого дизайнера Светланы Бондарчук. Недавно она тоже блистала в его наряде, но другого фасона. Поклонники пришли в восторг от наряда Виктории. «Вы прекрасны, в любом платье», «looking good это факт!», «Платье великолепное», «С одной стороны выглядит простенько, но в тот же момент невероятно роскошно!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, модель призналась, что ребенок ждал ее дома. Она не пояснила, кто приглядывает за ним в ее отсутствие. Скорее всего, это няня или родственники. Позже Лопырева продолжила веселиться уже в компании не только Булатова, но и подруга, а на следующий день показала подросшего сына, который уже умеет вставать в планку.

А вам понравился образ Виктории?