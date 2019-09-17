Звездный стиль

Бондарчук подчеркнула фигуру атласным платьем любимого дизайнера

Бизнесвумен накануне свадьбы бывшего мужа вышла в свет.

Бондарчук подчеркнула фигуру атласным платьем любимого дизайнера
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com

Светлана Бондарчук в 2016 году рассталась с Федором Бондарчуком. Тогда режиссер появился на красной дорожке Каннского фестиваля со своей новой возлюбленной — молодой актрисой Паулиной Андреевой. Все были поражены, когда Светлана не стала отказываться от идеи разместить на обложке собственного журнала фото экс-возлюбленного с новой пассией. Поклонники считают, что расставание пошло лишь на пользу светской львице.

В 50 лет экс-жена режиссера выглядит гораздо моложе своих сверстниц и обладает утонченным чувством стиля. Благодаря стройной фигуре она может позволить себе любые образы. Часто Светлана снимается в фотосессиях, а 16 сентября она вышла в свет. Она посетила одно светское мероприятие, а потом зашла с друзьями в ресторан. Бондарчук выбрала атласное платье бежевого цвета с поясом длиной по щиколотку.

Светлана не стала надевать под него нижнее белье, а образ завершила длинными сережками и ярким макияжем. Бизнес-леди сделала фото в ванной комнате, восхитившись творением своего любимого дизайнера Александра Терехова.

«Мой любимый Саша, твои платья — это бомба», — заявила она.

Поклонникам тоже пришелся по вкусу наряд знаменитости. «Света, это вы — бомба! И любое платье на вас становится бомбезным!», «Как вам к лицу этот жемчужный, Света! Вы как фарфоровая куколка!», «У меня такое ощущение, что вы самая красивая девушка на планете», «Ох, какая», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что уже почти год она встречается с директором проектов студии дизайна Сергеем Харченко.

А 17 сентября в Санкт-Петербурге состоится пышный праздник в честь свадьбы Федора Бондарчука и его возлюбленной. Подробности торжества держатся в секрете, но в гостинице в центре города уже начали собираться гости. Поклонники гадают, приедет ли на праздник Светлана, так как она осталась в хороших отношениях с бывшим мужем.

А вам понравился образ 50-летней Бондарчук?

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Звездный стильмода и стильМодные трендыСветлана Бондарчук

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Бондарчук подчеркнула фигуру атласным платьем любимого дизайнера
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