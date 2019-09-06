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Семь месяцев сына Лопырева отметила трогательным снимком

Модель назвала маленького Лео «уникальной частью» своей семьи.

Семь месяцев сына Лопырева отметила трогательным снимком
Виктория Лопырева. ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA

Рождение первенца Виктории Лорыпевой и Игоря Булатова пришелся на не самые простые времена в их жизни. Примерно в это время общественность узнала об их романе после того, как их совместный снимок на пляже попал в Сеть. Однако, пара пережила все потрясения и сейчас просто наслаждается настоящим счастьем – сыном Лео.

Кстати, накануне мальчику исполнилось уже семь месяцев. Маленький день рождения своего малыша Виктория отметила новой публикацией в социальной сети Instagram.
«Уникальная часть» — написала она под совместным семейным снимков, на котором запечатлены сама Лопырева, Игорь Булатов и, конечно, Лео, обнимающий папу.

Чужие дети, как известно, растут быстро. Вот и фанаты звездного семейства удивились, что прошло уже так много времени, мол, вот же только недавно мальчик появился на свет! Подписчики поздравили Лео и его родителей с праздником и пожелали всего доброго.

Напомним, не так давно Виктория рассказала о том, что из прежней семьи Булатов ушел, не взяв с собой ничего. И было это еще до начала его отношений с моделью.

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Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостизвездная семьяИгорь Булатовсын

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Семь месяцев сына Лопырева отметила трогательным снимком
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