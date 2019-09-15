Лопырева раскрыла секрет красоты губ

36-летняя модель Виктория Лопырева недавно прилетела в Баку на вечеринку в честь дня рождения близкого друга. Во время поездки она опубликовала несколько новых снимков в блоге, один из которых – ее портрет.

Увидев свежее селфи Лопыревой, пользователи Сети начали живо интересоваться, какими косметологическими процедурами пользуется модель, чтобы сохранять молодость. Один из вопросов касался инъекций в губы. Телеведущая быстро отреагировала на эту реплику, сказав, что к таким процедурам не прибегала. Чтобы сделать губы женственными, ей достаточно косметики.

Лопырева часто делится с поклонниками в блоге секретами красоты и молодости. Так, после родов ей удалось похудеть на 10 килограммов благодаря своему особому рациону. При этом она не приветствует диеты. По мнению Лопыревой, такие жесткие ограничения в питании пагубно влияют на здоровье и не дают желаемого результата.