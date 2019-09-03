Игорь Булатов отписал всё своё имущество детям от первого брака

Модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева опровергла мнение «диванных» наблюдателей о том, что Игорь Булатов ушел из семьи Карапетян миллионером, успевшим за годы работы в группе компаний «Ташир» накопить приличную заначку. По словам Виктории, всё, что было у бизнесмена на тот момент, он оставил своему сыну Самвелу и дочке Амелии.

«Он ушел из семьи, не взяв с собой ничего, все оставил детям, отписал им все, что у него есть», — приводит слова Виктории tbeauty.ru.

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Булатов был женат на дочери строительного магната Самвела Карапетяна — Татевик Карапетян. После того, как в январе СМИ опубликовали фотографии из Майами, на которых Игорь запечатлен вместе с беременной Викторией Лопыревой, он лишился поста вице-президента «Ташира» и после удивительно быстрого бракоразводного процесса окончательно съехался с моделью и телеведущей. В феврале на свет появился их сын, получивший «футбольное» имя Марк Лионель — в честь легендарного Месси.

Булатов, его новая возлюбленная и малыш проводят почти всё время вместе, и даже в путешествия родители нередко берут мальчика с собой. А вот видеть своих старших детей Игорь, к сожалению, не может — недавно выяснилось, что семья Карапетян всё еще обижена на бывшего зятя и препятствует его встречам с малышами. Чтобы добиться права хотя бы иногда проводить время с Амелией и Сэмом, отец был вынужден начать судебную тяжбу с бывшей супругой.