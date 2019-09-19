НОВОСТИ

Лопырева и Булатов решили этой зимой отправиться на Мальдивы

Звезда просит своих подписчиков посоветовать ей хороший отель.

Лопырева и Булатов решили этой зимой отправиться на Мальдивы
Игорь Булатов и Виктория Лопырева. Фото: Instagram

Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов подумывают о том, чтобы этой зимой провести семейный отпуск на Мальдивах. По словам модели, эта идея пришла к ним внезапно, во время ужина в одном из столичных ресторанов.

В ночь на 19 сентября Виктория опубликовала в Instagram фотографию, где запечатлены они с Игорем, а также тарелочки с очень аппетитным десертом. Под фото Лопырева поинтересовалась у подписчиков: «А какой у вас любимый отель на Мальдивах?»

По всей видимости, в отпуск пара отправится вместе со своим сыном Марком Лео, который к тому времени уже может научиться ходить, а значит сделает семейные каникулы еще более активными и веселыми.

Напомним, об отношениях зятя президента группы компаний «Ташир» Булатова и Виктории Лопыревой страна узнала в январе 2019 года. Вскоре после этого бизнесмен развелся со своей супругой Татой Карапетян и стал жить вместе с новой пассией. В феврале у них родился сын, а вот с детьми от первого брака — Самвелом и Амелией, Игорю видеться не дают. В июле Булатов обратился в столичный суд с иском, он надеется таким образом отстоять свое право участвовать в воспитании сына и дочки. Позже в одном из интервью его поддержала и Виктория, рассказав, что он любит старших детей и, уходя из семьи, переписал на них всё, что у него было.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваИгорь БулатовЛопырева и Булатов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лопырева и Булатов решили этой зимой отправиться на Мальдивы
Интересно?
Поделись с друзьями: