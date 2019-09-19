Лопырева и Булатов решили этой зимой отправиться на Мальдивы

Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов подумывают о том, чтобы этой зимой провести семейный отпуск на Мальдивах. По словам модели, эта идея пришла к ним внезапно, во время ужина в одном из столичных ресторанов.

В ночь на 19 сентября Виктория опубликовала в Instagram фотографию, где запечатлены они с Игорем, а также тарелочки с очень аппетитным десертом. Под фото Лопырева поинтересовалась у подписчиков: «А какой у вас любимый отель на Мальдивах?»

По всей видимости, в отпуск пара отправится вместе со своим сыном Марком Лео, который к тому времени уже может научиться ходить, а значит сделает семейные каникулы еще более активными и веселыми.

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Напомним, об отношениях зятя президента группы компаний «Ташир» Булатова и Виктории Лопыревой страна узнала в январе 2019 года. Вскоре после этого бизнесмен развелся со своей супругой Татой Карапетян и стал жить вместе с новой пассией. В феврале у них родился сын, а вот с детьми от первого брака — Самвелом и Амелией, Игорю видеться не дают. В июле Булатов обратился в столичный суд с иском, он надеется таким образом отстоять свое право участвовать в воспитании сына и дочки. Позже в одном из интервью его поддержала и Виктория, рассказав, что он любит старших детей и, уходя из семьи, переписал на них всё, что у него было.