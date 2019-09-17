Свадебное платье Паулины Андреевой стоит минимум 300 тысяч рублей

Это нижний ценовой предел на наряды от Maison Bohemique, но, скорее всего, наряд супруги Федора Бондарчука в разы дороже.

Не успела отгреметь свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, как весь бомонд начал закупаться новыми подарками. Теперь уже для одной из красивейших пар российского шоу-бизнеса – Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Режиссер и актриса расписались, а теперь решили пышно отметить знаковый жизненный момент.

больше по теме Бондарчук и Андреева арендуют для свадьбы исторический особняк Пышное торжество пара планирует провести 17 сентября в родном для актрисы городе – Санкт-Петербурге.

Банкет пройдет в Санкт-Петербурге, где только зал обошелся звездной паре в полмиллиона рублей. Что касается платья невесты, то это главная интрига.



Известно, что это наряд от Maison Bohemique. Паулина не раз появлялась на публике в платьях из модного бутика.

Здесь же был приобретен и подвенечный наряд.

Минимальные цены на свадебные платья в конкретном месте стартуют от 300 тысяч рублей, но, скорее всего, наряд Андреевой обошелся в разы дороже. Те, кто видел платье, признают, что оно подойдет настоящей принцессе.

Собирать невесту будет команда стилистов и парикмахеров. А чтобы самый важный день в жизни не был омрачен никакими досадными недоразумениями, для Андреевой забронировали номер в одном из самых дорогих отелей возле Невского проспекта, пишет Dni.ru.

Что касается гостей, то на мероприятие приглашено порядка двухсот человек, среди них и Собчак с Богомоловым. Примерно такое же число приглашенных было на их свадьбе. Среди гостей и в первом и во втором случае значатся звезды, политики, бизнесмены, сообщает сайт Радио «КП».