Свадьба Собчак и Богомолова: шикарные подарки от звездных гостей и банкет в центре Москвы

Поздравить счастливых молодожен на вечерний банкет в Музей Москвы съехались Федор Бондарчук, Рената Литвинова, Михаил Куснирович, Матильда Шнурова, Филипп Киркоров и многие другие.

Кажется на второй свадьбе Ксения Собчак решила сделать все то, что не успела, выходя замуж за Максима Виторгана… И даже больше!

Торжество, символично намеченное на пятницу 13-го, больше с самого начало напоминало спектакль. Черный катафалк для поездки в Грибоедовский ЗАГС, белое платье с фатой на невесте и цветастая рубаха в гавайском стиле на Богомолове. Спросите, а как же сервированные столы и памятная фотопрогулка по Москве. Было и это!

Ну, а вечером — банкет в лучших традициях пышного праздника. К 20 часам лимузины со звездными гостями начали подъезжать к музею Москвы.

Новобрачные, которые к вечеру еще успели и обвенчаться, приехали на Зубовский бульвар на той же карете с четырьмя скакунами, что и резво домчали их и до храма.

Константин и Ксения въехали в ворота под крики «Горько». Интервью давать не стали, но улыбались и махали журналистам. Впрочем, одну просьбу окружающих те все же выполнили… И в самом начале банкета, на сцене, обрамленной красным бархатом, поцеловались под громкие крики гостей.

Гости поддержали веселый настрой виновников торжества. Так, Рената Литвинова приехала на праздник в черном наряде.

«Так пятница 13-е же и если к этому дню правильно относиться, то он может принести много хорошего», — заметила актриса.

Филипп Киркоров заявил, что рад, что «Ксения и Константин, наконец-то встретили друг-друга», а также добавил, что не видит ничего страшного в катафалке и каретах… Как никак, а он и сам в свое время приехал в ЗАГС на свадьбу с Пугачевой на карете.

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Подарки к празднику также были символичными. Говорят, Ксения и Константин написали даже особый Wish-лист для гостей по случаю. К примеру, в список попала вилка для сервировки стола, стоимостью в 74 тысячи рублей.

Забавы ради гости несли не только вилки и ножи, но и постельное белье и сервизы.

«Что дарили в мое время? Постельное белье, конечно же! Вот и я им принес комплект», — поделимся с журналистами на входе в зал Михаил Куснирович. Дмитрий Маликов, как и Филипп Киркоров собственные подарки решили оставить в тайне.

В числе гостей мероприятия также были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой, продюсер и композитор Виктор Дробыш, экс-супруга лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, телеведущий Андрей Малахов. А многие гости не только веселись сами, но еще и вели прямые трансляции с мероприятия, как например Яна Рудковская.

Так, звездный продюссер первой поделилась видео певческого дебюта невесты. Со сцены для благоверного и перед всеми гостями Ксения исполнила песню «Привет, Андрей».

Другие звезды также поддержали веселый настрой. Так Дмитрий Маликов даже успел прямо на торжестве «состряпать» фото-жабу, выложив фоточку с праздника с подписью: «Неужто мы приглашены».

Напомним, ранее Ксения рассказала, что устала от «скучных правильных свадеб». И решила сделать, то что никогда никто не делал.