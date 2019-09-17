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Собчак и Богомолов приехали на свадьбу Бондарчука в Санкт-Петербург

17 сентября известный кинорежиссер должен сочетаться браком с актрисой Паулиной Андреевой.

Собчак и Богомолов приехали на свадьбу Бондарчука в Санкт-Петербург
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

В середине сентября состоялось самое долгожданное светское событие осени — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Влюбленные потрясли общественность масштабом торжества. Они не только катались по Москве на катафалке, но устроили пышный банкет, на котором выступили Филипп Киркоров, Глюкоза и другие звезды. После этого несколько дней молодожены отдыхали и разбирали подарки.

Лишь 16 сентября они вышли в свет, посетив спектакль «Дядя Ваня» в Театре наций. А на следующий день Собчак и Богомолов уехали, но не в медовый месяц, а в Санкт-Петербург. Светская львица с мужем были приглашены на свадьбу Федора Бондарчука, который решил связать себя узами брака с Паулиной Андреевой. Подробности торжества держатся в секрете. Журналисты заметили Ксению и ее новоиспеченного мужа в гостинице рядом с Невским проспектом, среди других гостей.

По некоторым данным, всего на свадьбу влюбленные пригласили 200 человек. Само торжество должно пройти в историческом особняке в родной для невесты северной столице. Ожидается, что Паулина предстанет перед гостями в роскошном пышном платье и фате. Образ для нее создал, по некоторым данным, Maison Bohemique. Стоимость вечерних нарядов этого бренда начинается от 300 тысяч рублей.

К слову, Богомолов в фойе гостиницы появился в костюме и белой рубашке, а вот Собчак — в укороченных брюках и рубашке свободного кроя, об этом сообщает телеграм-канал Mash. Скорее всего, для самого банкета она переоденется в более изящный наряд. Поклонники с нетерпением ждут первых фото со свадьбы режиссера. Напомним, что за музыкальное сопровождение праздника ответственен Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс», а организацией самого торжества занимался шоумен Андрей Фомин.

Как считаете, в каком наряде предстанет Паулина на своей свадьбе?

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакПаулина АндрееваФедор Бондарчук

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Собчак и Богомолов приехали на свадьбу Бондарчука в Санкт-Петербург
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