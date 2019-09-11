Лобода подчеркнула фигуру трендовым купальником с леопардовым принтом

Светланой Лободой восхищаются не только мужчины, но и женщины. В 36 лет она выглядит гораздо моложе своих ровесниц. Певица не скрывает, что много работает над тем, чтобы оставаться в форме. Она тренирует и в отеле, и у бассейна. При этом артистка успевает еще и заботиться о двух дочерях: восьмилетней Евангелине и годовалой Тильде. Накануне звезда побывала на празднике у Александра Реввы, но похоже, что в душе она мечтает вновь уехать на море.

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В соцсети Лобода поделилась снимками из недавней фотосессии. На кадрах она позирует на фоне древних развалин. При этом певица облачена в купальник с завышенной талией и с леопардовым принтом. Не только именно такой фасон наряда популярен в этом году, но и расцветка находится в тренде. Необычное бикини подчеркнуло стройную фигуру Светланы. Образ она дополнила аксессуарами и солнцезащитными очками с круглой оправой.

Поклонники восхитились снимками. Они одарили артистку комплиментами. «Наша королева красоты», «Купальник красивый», «Какая тонкая талия!!! Умничка!», «Какая красивая, подняла настроение», «Только Хорошеете», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на празднике у Реввы не удержался и сделал фото на память с эффектной блондинкой муж Леры Кудрявцевой. Телеведущая своего возлюбленного к подруге ревновать не стала. Сама Лобода будний день проводит пока не на пляже, а с детьми. В соцсети она показала, как укачивает в гамаке свою младшую наследницу. Кроха уже пытается общаться с мамой.

А вам понравился купальник Лободы?