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Лобода назвала Ревву самым красивым мужчиной на свете

10 сентября юмористу исполнилось 45 лет.

Лобода назвала Ревву самым красивым мужчиной на свете
Светлана Лобода поздравила Артура Пирожкова. Фото: Komsomolskaya Pravda

Следом за Филиппом Киркоровым певица Светлана Лобода тоже поздравила Александра Ревву, которому 10 сентября исполнилось 45 лет. Она назвала артиста «мой дружочек» и призналась, что обожает его и всю его семью.

«Будь здоров и счастлив, самый красивый мужчина на свете! Ты потрясающий светлый и добрый. Таких больше нет», — написала поп-звезда в Instagram, выложив совместное фото с именинником, на котором они стоят где-то за сценой, одетые во все черное.

Напомним, этих звезд действительно связывает крепкая дружба. Певица зажигает под хиты коллеги на его концертах, а тот одобряет ее в качестве преемницы Аллы Пугачевой. Но не стоит думать, что у артистов тайный роман — Лобода дружит и с супругой Реввы Анжеликой. Хотя о ее собственных отношениях ничего не известно. Недавно Светлана родила вторую дочку, но скрыла личность отца ребенка.

Добавим, что Александр, выступающий на сцене под псевдонимом Артур Пирожков, женился еще в 2007 году. У него подрастают две дочери-красавицы Алиса и Амели.

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Александр РевваАртур Пирожковдень рожденияпоздравлениеСветлана Лобода

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Лобода назвала Ревву самым красивым мужчиной на свете
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