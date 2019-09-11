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Муж Кудрявцевой сделал фото со Светланой Лободой на вечеринке

Певица выступила на празднике у Александра Реввы.

Муж Кудрявцевой сделал фото со Светланой Лободой на вечеринке
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

10 сентября одни артисты находились в Московской консерватории, где состоялась премия GQ «Человек года», а другие поздравляли Александра Ревву с юбилеем. Шоумен устроил роскошный праздник в честь своего 45-летия. Среди гостей были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, а также Лера Кудрявцева со своим молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Все они принарядились для торжественного случая.

Именинник первым появился на сцене. Он поднял бокал и произнес первый тост, затем выступила его супруга Анжелика, которая была неотразима в розовом платье в пол. После все переместились в сад, где под аплодисменты выкатили огромный торт, украшенный вишенками. Перед тем, как Ревва загадал желание, прогремел салют. После этого началось настоящее веселье. Гости произносили тосты, танцевали и участвовали в конкурсах.

торт на дне рождения реввы. фото
фото: instagram.com/leratv/

Для именинника выступила Светлана Лобода. Она спела свои хиты. Певица выглядела неотразимо в коротком комбинезоне черного цвета, а также жакете, который потом девушка сняла.

Лобода выступила для Реввы. фото
фото: instagram.com/leratv/

После выступления с ней решил сфотографироваться супруг Кудрявцевой. В соцсети он поделился снимком, на котором запечатлен с длинноногой красоткой. Примечательно, что на фото отреагировала его жена. «Мои любимые», — написала она, предотвратив слухи о ревности.

Многие пользователи Сети не стали скрывать, что завидуют Макарову. А некоторые признались, что узнали Лободу не сразу. Ее даже сравнили с Аллой Пугачевой. «Это кто рядом?», «Лобода на Пугачеву похожа», «Света очень уставшая получилась», «Или Лобода, или Пугачёва», «Красивая, но Лера лучше», — прокомментировали пост подписчики.

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Александр РевваЗвездный стильИгорь МакаровЛера КудрявцеваСветлана Лобода

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Муж Кудрявцевой сделал фото со Светланой Лободой на вечеринке
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