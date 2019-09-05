ЗВЕЗДЫ

Лобода вслед за Cardi B станцевала тверк

Видео певица выложила в Сеть, запретив комментировать его подписчикам.

Лобода вслед за Cardi B станцевала тверк
Светлана Лобода/ globallookpress.com

Светлана Лобода даже из простого процесса умывания может сделать настоящее шоу. Ее горячие посты в Instagram – тому подтверждение.

Одна из коллег Светланы застала ее за водными процедурами и почему-то именно в этот момент решила спросить ее мнение о нашумевшем клипе Cardi B и City Girls, в котором десятки девушек танцуют тверк на яхте. За полгода он набрал 107 млн просмотров.

«Ты не готова это повторить? Это очень жестко для моего сторис», — спросила Лободу ее продюсер.

Певица не раздумывая показала свое мастерство перед камерой. Заметим, что комментарии к этому посту, Светлана предусмотрительно отключила. Видимо, не желая лишний раз сталкиваться с негативом.

Напомним, ранее мы писали о том, что певица гастролирует на частном самолете. И даже спать ей приходится на борту лайнера. Впрочем, все условия для этого у звезды в наличии: отдельная комната комфортный диван.

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Лобода вслед за Cardi B станцевала тверк
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