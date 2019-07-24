ЗВЕЗДЫ

Валерия поддержала летний тренд на леопардовый принт

Певица также поделилась своим мнением о новом фильме «Король Лев».

Валерия поддержала летний тренд на леопардовый принт
Валерия / global look press

Валерия — не только талантливая певица, но и активный блогер в соцсети Instagram. За ее жизнью, мыслями и модными образами следят свыше 2,5 миллиона человек.

В этот раз 51-летняя артистка продемонстрировала свой очередной наряд, а также поделилась мнением о новом фильме «Король Лев».

Для прогулки по Москве Валерия выбрала белую футболку, черные расклешенные брюки, необычные меховые тапки и кардиган с модным в этом сезоне леопардовым принтом. Стильный образ звезда сцены завершила элегантной черной кожаной сумкой.

Что касается фильма «Король Лев», то Валерии он понравился, хотя она и отметила, что старый мультфильм был все-таки лучше.

«Прекрасные диалоги, глубокий смысл, юмор в целом, но неужели нельзя было обойтись без пуканья и отрыжки? На таком фильме я бы детей уже не воспитывала», — написала у себя в Instagram 51-летняя певица.

Многие пользователи в Сети отмечают, что Валерия потрясающе выглядит для своего возраста. Этим она обязана здоровому образу жизни и постоянным тренировкам. Так, во время гастролей в Норильске артистка отправилась в спортзал в три часа ночи, чтобы поддержать себя в форме.

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Валериялеопардовый принтмодный образФильм "Король Лев"

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Валерия поддержала летний тренд на леопардовый принт
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