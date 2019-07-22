Бородина в трендовом купальнике отметилась на пляже в Италии

Ксения Бородина успевает совмещать работу и материнство. В начале июля она отпраздновала годовщину со дня свадьбы с Курбаном Омаровым. У влюбленных подрастает трехлетняя дочка Теона, а также 10-летняя Маруся от прошлых отношений знаменитости. Этим летом они проводят время вместе в Италии. Звезда телестройки уже успела побывать на концерте Элтона Джона, который произвел на нее неизгладимое впечатление.

больше по теме Бородина выбрала костюм-«пижаму» и золотые шлепанцы для велопрогулки Телеведущая продолжает отдыхать в Италии.

На отдыхе Бородина пересела на велосипед, чтобы оставаться в форме. Ей очень нравится этот вид транспорта, но девушка сожалеет, что в Москве он не очень удобен. Как и полагается, телеведущая выделила время, чтобы позагорать. 22 июля в соцсети она поделилась снимком, на котором запечатлена на пляже. В кадре Ксения в темном купальнике с завышенной талией лежит на шезлонге.

«Принимаю солнечные ванны. Понятно что вредно, но удержаться от красивого загара невозможно, просто наркотик для тела, такой вредный и такой красивый», — написала она.

Стоит отметить, что телеведущая выбрала купальник, который находится на пике популярности в этом сезоне. Трендовую обновку в этом году также примерили Наталья Рудова, Глюкоза и другие звезды. Поклонникам, к слову, очень понравилось то, как выглядит Бородина в ретро-купальнике. «Ксения вы прекрасны», «Где взять такой красивый купальник?», «Какие ножки», «А живот втянула», «Худышка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что даже на отдыхе Бородина старается выглядеть элегантно. Для велосипедных прогулок она выбирает то шорты с рубашкой, то костюмы «пижамного» типа. Изюминки Ксения добавляет с помощью оригинальной обуви и аксессуаров. Например, золотых шлепок и солнцезащитных очков.