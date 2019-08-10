Шейк выбрала наряд с анималистическим принтом для пляжного отдыха

Ирина Шейк этим летом работала не покладая рук. Она украсила несколько обложек глянцевых изданий, снялась в ряде модных фотосессии и рекламных кампаний. При этом модель успевала проводить время с дочкой Леей, с которой не так давно переехала жить из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. А в начале августа девушка все же отравилась в отпуск с семьей. Вместе с мамой Ольгой и подрастающей наследницей она проводит время на Ибице.

больше по теме Шейк в неоновом бикини отметилась на Ибице с дочерью и мамой Модель предпочла провести время с близкими на фоне слухов о расставании с Брэдли Купером.

Ранее папарацци удалось заснять, как Шейк загорает в неоновом бикини и купается с дочкой в море. А потом она решила отправиться на вечеринку с подругой, чтобы развеяться, а Лею оставила с бабушкой. Каждый раз модель подбирает стильные образы даже для простой прогулки. 9 августа Ирина вновь попала в объективы фотокамер. На этот раз она уже загорала не на яхте, а на пляже, а сопровождали ее двое привлекательных мужчин.

Звезда подиумов выбрала закрытый купальник зеленого цвета и пляжный халат с анималистическим принтом и бордовым воротником. Образ она дополнила соломенной шляпой и причудливой сумкой из похожего материала. У Шейк было приподнятое настроение. Она шутила и обнималась со своими друзьями. Поклонники пришли в восторг от наряда русской красавицы. Многие отметили, что с такой фигурой, как у модели, выглядеть плохо просто невозможно.

Напомним, что в обществе уже третий месяц обсуждают слухи о том, что Ирина рассталась с Брэдли Купером. Сами влюбленные предпочитают отмалчиваться, но в это время в СМИ просачивается все новая информация об их разрыве. Одни утверждают, что у модели просто был контракт с актером, другие, что она так и не подружилась с мамой Купера, поэтому мужчине пришлось в итоге сделать непростой выбор.

А вам нравится стиль Шейк?