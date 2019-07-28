Как две капли: Шейк и Лима вместе появились на обложке Vogue

«Я только сейчас поняла, что это два разных человека», — написала под постом Ирины Шейк в Instagram одна из ее поклонниц. Звезда подиумов, экрана и глянца разместила в своем блоге фото с другой топ-моделью, Адрианой Лимой, на котором они действительно поразительно похожи. Снимок сделан специально для испанского Vogue.

Для фотосессии девушек специально одинаково одели, уложили волосы и наложили макияж. Эффект превзошел ожидания! И, если Шейк обошлась без комментария к своему посту, бразильянка Лима не преминула отметить свою близость с американской звездой русского происхождения.

«Когда женщины любят вместе и расширяют возможности друг друга, случается волшебство. Сестричество и синергия на обложке Vogue с моей сестрой Ириной Шейк», — написала она.

К сожалению, в последнее время имя 33-летней русской модели все чаще упоминается в тесной связи с ее семейным скандалом. Она разорвала отношения с американским актером Брэдли Купером, который якобы променял ее на певицу Леди Гагу.

больше по теме Шейк сменила стиль на более откровенный после разрыва с Купером Модель вышла в обтягивающем мини на прогулку с маленькой дочерью.

В настоящее время Шейк активно занимается карьерой и воспитывает совместную с Купером дочь.