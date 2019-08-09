Шейк в стильном наряде от Versace появилась на вечеринке на Ибице

Ирина Шейк уже третий месяц не комментирует слухи о том, что рассталась с Брэдли Купером. При этом модель стала жить отдельно, переехав в Нью-Йорк с дочкой Леей. Этим летом девушка много работает: она снялась в нескольких рекламных проектах, украсила обложки испанского, португальского Vogue и приняла участие в ряде фотосессий. При этом звезда подиумов успевала посещать светские мероприятия и уделять время наследнице.

больше по теме Шейк в неоновом бикини отметилась на Ибице с дочерью и мамой Модель предпочла провести время с близкими на фоне слухов о расставании с Брэдли Купером.

В августе Ирина все же отправилась в отпуск. Она приехала на Ибицу с мамой Ольгой Шайхлисламовой и дочкой. Папарацци удалось заснять семью, когда они отдыхали на яхте. Модель выглядела безупречно в стильном неоновом купальнике. Она купалась с наследницей и загорала. А вот ближе к вечеру Шейк решила пойти развеяться с подругой. Двухлетнюю Лею она оставила с бабушкой, а сама отправилась на вечеринку поздно ночью.

Для выхода в свет российская красавица выбрала наряд от Versace: она облачилась в пестрый кроп-топ и длинную юбку. Волосы Ирина оставила распущенными, украсив прическу двумя золотыми заколками у лица. В руках она держала маленькую кожаную сумочку с золотыми заклепками. Сопровождала ее Инга Рубинштейн, с которой модель дружит не первый год. Папарацци смогли заснять девушек, когда они вышли из машины и направились на одну из вечеринок.

Напомним, что в разрыве отношений Шейк и Купера винили Леди Гагу, но потом выяснилось, что у певицы роман с другим мужчиной. По данным инсайдеров, актер и модель уже договорились о совместной опеке над ребенком. Однако за три месяца Брэдли лишь пару раз приезжал в Нью-Йорк, чтобы увидеться с дочкой. Все остальное время с ней проводит Ирина.

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