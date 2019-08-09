ЗВЕЗДЫ

Шейк в стильном наряде от Versace появилась на вечеринке на Ибице

Модель решила развеяться, оставив дочку с бабушкой.

Шейк в стильном наряде от Versace появилась на вечеринке на Ибице
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк уже третий месяц не комментирует слухи о том, что рассталась с Брэдли Купером. При этом модель стала жить отдельно, переехав в Нью-Йорк с дочкой Леей. Этим летом девушка много работает: она снялась в нескольких рекламных проектах, украсила обложки испанского, португальского Vogue и приняла участие в ряде фотосессий. При этом звезда подиумов успевала посещать светские мероприятия и уделять время наследнице.

В августе Ирина все же отправилась в отпуск. Она приехала на Ибицу с мамой Ольгой Шайхлисламовой и дочкой. Папарацци удалось заснять семью, когда они отдыхали на яхте. Модель выглядела безупречно в стильном неоновом купальнике. Она купалась с наследницей и загорала. А вот ближе к вечеру Шейк решила пойти развеяться с подругой. Двухлетнюю Лею она оставила с бабушкой, а сама отправилась на вечеринку поздно ночью.

Для выхода в свет российская красавица выбрала наряд от Versace: она облачилась в пестрый кроп-топ и длинную юбку. Волосы Ирина оставила распущенными, украсив прическу двумя золотыми заколками у лица. В руках она держала маленькую кожаную сумочку с золотыми заклепками. Сопровождала ее Инга Рубинштейн, с которой модель дружит не первый год. Папарацци смогли заснять девушек, когда они вышли из машины и направились на одну из вечеринок.

Напомним, что в разрыве отношений Шейк и Купера винили Леди Гагу, но потом выяснилось, что у певицы роман с другим мужчиной. По данным инсайдеров, актер и модель уже договорились о совместной опеке над ребенком. Однако за три месяца Брэдли лишь пару раз приезжал в Нью-Йорк, чтобы увидеться с дочкой. Все остальное время с ней проводит Ирина.

А вам нравится стиль Шейк?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детизвездный стильИрина ШейкИрина Шейк: последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шейк в стильном наряде от Versace появилась на вечеринке на Ибице
Интересно?
Поделись с друзьями: