Ирина Шейк призналась в любви своему другу-итальянцу

Модель еще сильнее сблизилась с дизайнером Риккардо Тиши после расставания с Брэдли Купером.

Это лето стало очень насыщенным для Ирины Шейк. Сначала в СМИ просочилась информация, что она рассталась с Брэдли Купером. Позже модель переехала жить с дочкой Леей в Нью-Йорк. Поклонники винили в случившемся Леди Гагу, которую начали подозревать в романе с актером и называть разлучницей. Однако в июле папарацци застали певицу целующейся со звукооператором Дэниелом Хортоном.

Теперь поклонники модели запутались окончательно в личной жизни Ирины и Брэдли. Сама модель тоже подливает масло в огонь. В последнее время она не только много снимается для глянца и рекламных компании, но и видится с разными мужчинами. Этим летом много времени девушка проводит с итальянским дизайнером Риккардо Тиши. 1 августа он празднует свой день рождения. Шейк трогательно поздравила своего друга в соцсети.

Она разместила ряд фото с именинником. В кадре они обнимаются и смеются.

«Сквозь слезы и смех… Обожаю тебя, моя любовь. С днем рождения», — поделилась Ирина. Она также поставила хештеги: «любовь», «семья», «навсегда».

Риккардо вскоре отреагировал на признание и поздравление девушки. «Я люблю тебя очень сильно», — признался он в ответ. К слову, о своей личной жизни итальянец предпочитает не говорить. Ходят слухи о его нетрадиционной ориентации. Опровергать их он не спешит. Более того, Тиши подогревает сплетни. В июне он вместе с Шейк побывал на параде ЛГБТ-активистов в Нью-Йорке. Они тогда весь день гуляли и веселились. Женат мужчина никогда не был.

А что вы думаете об отношениях Шейк и Тиши?