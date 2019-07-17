Чехова предположила, что Шейк и Купер встречались «по контракту»

Телеведущая допустила, что ситуация не такая однозначная, как кажется со стороны.

Страсти вокруг отношений Ирины Шейк и Бредли Купера никак не утихнут. В Instagram Леди Гага происходит что-то невероятное, тысячи комментариев под последними снимками звезды оставили русскоговорящие подписчики – это своеобразная акция в поддержку Ирины Шейк. Маленькая месть разлучнице. Участие в ней принимают не только простые россияне, но и звезды.

Анфиса Чехова призналась, что читает записи и от души смеется.

«Поржать мы любим. Настоящий «Камеди клаб» происходит», — говори ведущая.

По ее мнению, все далеко не так очевидно, как кажется со стороны. Чехова допустила мысль, что отношения между Шейк и Купером были прописаны контрактом. «Люди очень любят фантазировать», отмечает Анфиса.

«Ходят упорные слухи, что Брэдли Купер вообще не любит женщин. А Ирина Шейк по контракту то с одним, то с другим существует», — комментирует Чехова Пятому каналу.

Сложившаяся ситуация веселит телеведущую: она уверена, что Леди Гага оценила бы юмор, понимай она русский, а вот Ирине Шейк стоит поблагодарить россиян за поддержку, любовь и заботу.