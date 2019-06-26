Звездный стиль

Леопард в тренде: Боня поддержала моду на анималистический принт

Экс-участница «Дома-2» отметилась в леопардовом платье на фотосессии в Майами.

Леопард в тренде: Боня поддержала моду на анималистический принт
Виктория Боня (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Виктория Боня называет себя независимой девушкой. По словам знаменитости, она неплохо зарабатывает и не нуждается в финансовой поддержке. От ирландского бизнесмена Алекса Смерфита экс-участница «Дома-2» родила дочку Анджелину Летицию, в марте девочке исполнилось семь лет. Сейчас Боня занимается выпуском собственной линии одежды.

Говоря о единственной дочери, Виктория подметила, что часто советуется с Анджелиной по поводу стиля и выбора того или иного наряда для выхода в свет. Несколькими часами ранее на личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала понравившийся ей кадр. Боня поддержала тред на анималистический принт, отметившись на фотосессии в Майами в леопардовом платье.

Эксперт в обрасти моды Максим Зарипов говорил о том, что леопард часто выбирают женщины, желающие привлечь внимание к собственной персоне. Анималистический принт не сдает позиций.

«Тренд был особенно актуален в 90-е годы. Среди известных брендов есть те, кто регулярно это использует. Например, Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli», — отметил тренд-аналитик Максим Зарипов в интервью Teleprogramma.pro.

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Виктория Бонязвездный стиль

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Леопард в тренде: Боня поддержала моду на анималистический принт
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