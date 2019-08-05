Звездный стиль

Оригинальна во всем: Лобода вышла на пляж в кожаной куртке поверх купальника

И поддержала «леопардовый» тренд этого лета.

Оригинальна во всем: Лобода вышла на пляж в кожаной куртке поверх купальника
Светлана Лобода порадовала подписчиков новым образом. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У певицы Светланы Лободы прошла фотосессия на пляже. Снимками 36-летняя артистка поделилась в Instagram. Звезда предстала перед подписчиками в цельном купальнике с леопардовым принтом и накинутой поверх него черной кожаной курткой. Рокерский стиль певица дополнила солнечными очками и подписала все это одним-единственным смайликом в виде расколотого сердца.

Кстати, звезд этим летом прямо-таки захлестнула мода на леопардовые купальники. В них позировали продюсер Яна Рудковская, актриса Екатерина Волкова, певица Настя Каменских, экс-участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь и даже несравненная Ольга Бузова.

Поклонники Лободы оставили под ее «леопардовым» фото сотни комментариев, восхваляющих красоту и стиль певицы. Кстати, несмотря на жанровую принадлежность хитов Светланы, рокерские выходки ей совсем не чужды. Поклонники знают, что на концерте исполнительница вполне может позаимствовать палочки у своего барабанщика и спокойно отстучать ударную партию.

А вам нравится новый образ Светланы Лободы?

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Оригинальна во всем: Лобода вышла на пляж в кожаной куртке поверх купальника
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