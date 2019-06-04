Звездный стиль

Леопард в тренде: Каменских и Пынзарь отметились в модных купальниках

Экс-участница «Дома-2» поучаствовала в импровизированной фотосъёмке. Чуть ранее это же сделала супруга Потапа. Девушек объединил ныне популярный принт.

Леопард в тренде: Каменских и Пынзарь отметились в модных купальниках
Дарья Пынзарь и Ксения Бородина (Фото: Instagram.com/darya_pinzar86)

33-летняя Дарья Пынзарь на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото. Экс-участница «Дома-2» поучаствовала в импровизированной пляжной фотосессии. В кадре девушка запечатлена в леопардовом бикини и солнезащитных очках. К слову, ранее закрытый купальник такой же расцветки примеряла для прогулки на яхте супруга Потапа — 32-летняя Настя Каменских.

Отметим, что наряды с леопардовом принтом появились в гардеробе супермодели Натальи Водяновой, певицы Натали Чистяковой-Ионовой, Анастасии Волочковой, Валерии, Аллы Пугачевой, Ирины Шейк и других знаменитостей.

В одном из своих интервью Дарья Пынзарь рассказала, что она вполне довольна своей жизнью в Турции. Девушка не стала скрывать, что всегда мечтала жить на берегу моря. Поселившись в Аланье Дарья и ее муж Сергей выбрали для старшего сына школу. В 2018 году Артем пошел в первый класс. Однако из-за бизнеса семье приходится жить на две страны. Супруг Дарьи вынужден много времени проводить вдали от возлюбленной из-за частых разъездов.

Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь в леопардовом бикини (Фото: Instagram.com/darya_pinzar86)

К слову, ранее своими пляжными снимками делилась и украинская исполнительница Настя Каменских. Вместе с новоиспеченным супругом девушка отправилась в свадебное путешествия. Однако из-за плотного концертного графика молодоженам пришлось вернуться в Киев.

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Леопард в тренде: Каменских и Пынзарь отметились в модных купальниках
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