Бузова выбрала леопардовый топ-бюстье и модные «рваные» джинсы

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова поддержала сразу два летних тренда, выбрав модный в этом сезоне анималистический принт и джинсы из искусственно «состаренного» денима. На личной страничке в Instagram экс-супруга футболиста Дмитрий Тарасова опубликовала свежее фото, продемонстрировав свой наряд подписчикам. Знаменитость уже успела вернуться в Москву.

Как и другие звезды Ольга Бузова не смогла пропустить музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. Среди приглашенных на мероприятии также отметились: Денис Кливер с супругой Ириной, певица Наталья Чистякова-Ионова, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Валерия, Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Альбина Джанабаева и многие другие.

Ранее о моде на «поношенный» деним напомнила соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко. На пике популярности этим летом оказался и анималистический принт. В интервью Teleprogramma.pro стилист и тренд-аналитик Максим Зарипов подметил, что леопард вполне может смотреться органично, если в этой расцветке выдержана какая-то отдельная вещь — блуза, простое классическое платье или аксессуар.

К своему образу Ольга Бузова подобрала леопардовые туфли-лодочки на шпильке и клатч той же расцветки. Отдав предпочтение трендовым «рваным» джинсам скинни и топу-бюстье.