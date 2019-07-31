Звездный стиль

Family look: Екатерина Волкова облачилась с дочкой в одинаковые купальники

Звезда сериала «Воронины» выбрала трендовую расцветку.

Family look: Екатерина Волкова облачилась с дочкой в одинаковые купальники
Екатерина Волкова. фото: globallookpress.com

Екатерина Волкова прославилась благодаря сериалу «Воронины», в котором она исполнила одну из главных ролей. Этим летом съемки картины завершились, но прощаться с коллегами актрисе было трудно. Правда теперь у нее появилось свободное время, которое она проводит с семьей. 37-летняя звезда отправилась в отпуск с мужем и дочкой в Италию. Она выбрала отель неподалеку от города Амалфи, чтобы побыть вдали от суеты.

Отпуск доставляет Екатерине массу удовольствий. Она рада гулять по старинным улочкам. Очень познавательным для актрисы стала и экскурсия по руинам города Помпеи. Однако, как и любая девушка, она не устояла и устроила себе день релакса на пляже. В соцсети Волкова поделилась снимком, на котором запечатлена с восьмилетней наследницей Елизаветой. Артистка позировала в леопардовом купальнике с кошачьей мордой. В точно такой же облачилась и ее дочка.

Фотосъемка прошла на побережье. Девочка прыгала, а также обнимала свою маму, а вот Екатерина не могла скрыть счастья, широко улыбаясь. Наряд для купания подчеркнул ее стройную фигуру.

«Кто сказал, что кошки не любят воду? Вы просто не умеете их купать», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от стиля family look. Они одарили маму и дочку множеством комплиментов. «Просто вау! Классные купальники! Ваще улёт!», «Какие прелестные кошечки!», «Так приятно смотреть на вас, счастливых», «Красивая, стройная, как тополёк», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что леопардовый принт в тренде в этом сезоне. Более того, в точно таком же купальнике, как у Екатерины, чуть раньше отметилась Яна Рудковская, которая отдыхает на Сардинии. Комплект купальников для мамы и дочки от бренда Nataya Kim стоит 25 тысяч рублей.

А вам нравятся такие купальники?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатенрина Волковазвездные детизвездный стильФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Family look: Екатерина Волкова облачилась с дочкой в одинаковые купальники
Интересно?
Поделись с друзьями: