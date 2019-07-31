Family look: Екатерина Волкова облачилась с дочкой в одинаковые купальники

Екатерина Волкова прославилась благодаря сериалу «Воронины», в котором она исполнила одну из главных ролей. Этим летом съемки картины завершились, но прощаться с коллегами актрисе было трудно. Правда теперь у нее появилось свободное время, которое она проводит с семьей. 37-летняя звезда отправилась в отпуск с мужем и дочкой в Италию. Она выбрала отель неподалеку от города Амалфи, чтобы побыть вдали от суеты.

Отпуск доставляет Екатерине массу удовольствий. Она рада гулять по старинным улочкам. Очень познавательным для актрисы стала и экскурсия по руинам города Помпеи. Однако, как и любая девушка, она не устояла и устроила себе день релакса на пляже. В соцсети Волкова поделилась снимком, на котором запечатлена с восьмилетней наследницей Елизаветой. Артистка позировала в леопардовом купальнике с кошачьей мордой. В точно такой же облачилась и ее дочка.

Фотосъемка прошла на побережье. Девочка прыгала, а также обнимала свою маму, а вот Екатерина не могла скрыть счастья, широко улыбаясь. Наряд для купания подчеркнул ее стройную фигуру.

«Кто сказал, что кошки не любят воду? Вы просто не умеете их купать», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от стиля family look. Они одарили маму и дочку множеством комплиментов. «Просто вау! Классные купальники! Ваще улёт!», «Какие прелестные кошечки!», «Так приятно смотреть на вас, счастливых», «Красивая, стройная, как тополёк», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что леопардовый принт в тренде в этом сезоне. Более того, в точно таком же купальнике, как у Екатерины, чуть раньше отметилась Яна Рудковская, которая отдыхает на Сардинии. Комплект купальников для мамы и дочки от бренда Nataya Kim стоит 25 тысяч рублей.

А вам нравятся такие купальники?