Каменских сменила леопардовый купальник на юбку той же расцветки

После медового месяца в Турции знаменитость вместе с мужем вернулась в Киев.

Настя Каменских и Потап несколькими днями ранее вернулись в Киев, их медовый месяц подошел к концу. Долгое время молодые люди уверяли, что их связывает исключительно работа и дружба.

После свадьбы избранница музыканта отметила, что осталась довольна торжеством. Отправившись в свадебное путешествие, супруги активно пользовались соцсетями, делясь с подписчиками свежими снимками и своими впечатлениями. Сейчас супруги возвращаются к работе.

больше по теме Высоцкая в халате и Каменских в купальнике показали свои фото на яхтах Супруга Потапа вслед за возлюбленной Андрея Кончаловского устроила импровизированную фотосессию на арендованном судне.

В своем профиле Каменских разместила свежее фото, на котором она запечатлена в топе и леопардовой юбке. Примечательно, что на отдыхе Настя позировала на яхте в закрытом купальнике той же расцветки. Видимо, это любимый принт певицы. Напомним, что подобные вещи появились в гардеробе Аллы Пугачевой, Дарьи Пынзарь, Нюши, Анастасии Волочковой и других модниц.