ЗВЕЗДЫ

Рудковская встретила утро на Сардинии в леопардовом купальнике

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отдала предпочтение трендовому анималистическому принту.

Рудковская встретила утро на Сардинии в леопардовом купальнике
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская вместе с семьей отдыхает на Сардинии. В поездку музыкальный продюсер отправилась вместе с супругом Евгением Плющенко и 6-летним сыном Сашей. Ранее знаменитость поделилась радостным известием: ее старшие дети — сын Николай и пасынок Андрей — стали студентами МГИМО.

По словам Яны, она гордится своими мальчиками. Ведь готовясь к поступлению, они полностью сконцентрировались на учебе, позабыв о развлечениях и отдыхе.

Примечательно, что даже в отпуске Рудковская не забывает о верных почитателях. Супруга Евгения Плющенко устроила импровизированную фотосессию на яхте, отдав предпочтение трендовому в этом сезоне анималистическому принту. Возлюбленная спортсмена подчеркнула фигуру слитным леопардовым купальником от дизайнера Натальи Якимчик.

«Доброе утро, Сардиния», — подписала свой снимок супруга Евгения Плющенко.

Ни для кого не секрет, что Яна Рудковская отдает предпочтение нарядам мировых брендов: Chanel, Dior. При этом в гардеробе музыкального продюсера нашлось место для платьев от российского модельера Ульяны Сергеенко.

Супруга Евгения Плющенко не скрывает: она часто сталкивается с критикой подписчиков. Многие, по словам Яны, полагают, что ее сын и муж работают только для того, чтобы она могла покупать себе дизайнерские вещи. Однако бизнесвумен призналась, что и сама неплохо зарабатывает.

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Рудковская встретила утро на Сардинии в леопардовом купальнике
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