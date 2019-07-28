Изысканно и неординарно: 10 звезд, которые выбрали пижамный стиль одежды

Летний период - жаркое время. Спасают вещи, напоминающие нижнее белье. Подобные наряды уже давно и прочно обосновались в гардеробах знаменитых модниц и модников.

Десять лет назад дизайнеры Dolce & Gabbana устроили маленькую, но настоящую революцию в мире моды. На показе очередной коллекции одежды модного дома на подиум вышли модели в нарядах, очень напоминающих пижамы. С тех пор эти вещи прочно обосновались в гардеробе модниц. Обожают уютный и удобный пижамный стиль и звезды, выбирающие подобную одежду для самых разных мероприятий – от прогулок по магазинам до светских раутов. Портал Teleprogramma.pro подготовил для читателей подборку из десяти самых ярких «пижамных» образов наших и зарубежных знаменитостей.

Сара Джессика Паркер способна задать модный тренд, кажется, одним взмахом ресниц. Принимая участие в съемках рекламного ролика, звезда «Секса в большом городе» прошлась по улицам Нью-Йорка в безупречно стильном пижамном костюме, под которым виднелся черный лиф. Особый шик образу придавали серебристые туфли-лодочки на высоком каблуке и изящная сумочка.

Похоже, актрисе полюбился ультрамодный стиль одежды. В очередной раз появившись на публике, Сара надела яркий пижамный ансамбль из полосатых брюк и блузки с цветочным принтом. И вновь маленькая сумочка и каблуки помогли артистке не выглядеть так, как будто она собирается отойти ко сну.

На открытии рюмочной Григория Лепса Юлия Барановская появилась в смелом наряде. Телеведущая как будто только что встала с постели в ночной сорочке, но ее образ был выверен до мельчайших деталей. Дорогое шелковое платье с гипюровой отделкой подчеркнуло ее сексуальность, а большой клатч, массивные украшения и просторное болеро придали хрупкости.

Популярному пижамному стилю оказалась не чужда сама Алла Пугачева. Отправившись за покупками для супруга в магазин мужской одежды, Примадонна надела привлекающий к себе внимание костюм цвета хаки в белый горошек, а ее прическа была в легком художественном беспорядке. Этот образ восхитил многих поклонников звезды.

Очаровал фанатов своей «пижамой» и Филипп Киркоров. Бывший муж Аллы Борисовны одевается броско и заметно, не изменил он своему обыкновению и на прошлогоднем конкурсе «Новая волна». Артист приехал в Сочи в черных брюках и рубашке с коротким рукавом и пестрым рисунком в виде распустившихся цветов.

«Пижамный стиль в тренде! На то он индивидуальный стиль!» – заявили поклонники, увидевшие снимок поп-короля в соцсети.

Красавица Тильда Суинтон в свои 58 лет остается не только востребованной актрисой, но и признанной иконой стиля. Регулярно появляясь на публике в пижамных образах, она неизменно завладевает вниманием окружающих. Для одного из своих последних выходов в свет в Нью-Йорке артистка выбрала шелковые черные брюки и коричневую блузку, дополнив неяркий наряд пиджаком из сверкающей плотной ткани.

Ксения Бородина на днях отправилась в костюме-пижаме на велопрогулку по городу Форте-дей-Марми, куда она приехала на отдых. Светлая ткань в мелкую полоску и свободный силуэт наряда оказались очень к лицу телезвезде, уместными в данной ситуации стали темные очки и золотистые шлепанцы.

Ким Кардашян тоже является давней поклонницей бельевого стиля. Платья-пеньюары и мешковатые, но роскошные комбинезоны стали изюминкой гардероба звезды американских реалити-шоу в дополнение к обтягивающим ее пышные формы нарядам минимальной длины.

Виктория Бекхэм создает собственные линии одежды в пижамном стиле. Экс-солистка Spice girls, чьи аутфиты копируют миллионы женщин, с удовольствием носит эти модные вещи сама и одевает мировых знаменитостей. Брючные костюмы из последней коллекции Виктории предпочли, к примеру, модель Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» Софи Тернер.

На днях полосатую «пижаму» надела директор московского Музея моды Оксана Федорова. Модель опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в свободном одеянии, сшитом из ткани контрастных темных, белых и светло-голубых тонов. К этому образу идеально подошли босоножки на тонком каблуке.

Не обошла вниманием модный тренд и Яна Рудковская. Супруга Евгения Плющенко устроила фотосессию рядом со своим автомобилем. На снимке в соцсети продюсер предстала в мини-шортах и блузке ярко-синего оттенка с принтом и белых легких босоножках на плоской подошве. Отметим, в этом запоминающемся наряде Яна выходила в свет неоднократно.

Пижамное фото опубликовала недавно и Эвелина Бледанс. Вместе с маленьким сыном Семеном она облачилась в одинаковые брюки и блузки. Правда, эти пижамы были уже настоящими, просто кадр получился очень милым.