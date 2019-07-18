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Бородина выбрала костюм-«пижаму» и золотые шлепанцы для велопрогулки

Телеведущая продолжает отдыхать в Италии.

Бородина выбрала костюм-«пижаму» и золотые шлепанцы для велопрогулки
Ксения Бородина. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина решила провести лето в солнечной Италии. Весь июль она наслаждается отдыхом с семьей. Телеведущая загорает и много гуляет. Чтобы не поправится, она устраивать себе велопрогулки. Даже в отпуске девушка предпочитает выглядеть стильно, что она и продемонстрировала 18 июля.

Но новом фото звезда «Дома-2» запечатлена в костюме «пижамного» типа в тонкую полоску. Образ Ксения дополнила крупными солнцезащитными очками и золотыми шлепками. В таком модном наряде она каталась на велосипеде по городу Форте-дей-Марми. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Бородина. «Ого какая штучка! Как всегда модная», «Мне фото ваше нравится», «Крутейший костюм», — отозвались подписчики.

А вот Ксения решила обсудить популярный флешмоб «состарь себя» и скандал,  разгоревшийся вокруг Леди Гаги, которую обвиняют в том, что она увела Брэдли Купера у Ирины Шейк.

«Сейчас в инсте 2 фишки: либо выкладывать себя старыми, зачем, мне не понятно, ещё успеете насмотреться (хотя из моего мужа, получился прикольный старичок), либо все сидят в комментах у Гаги, рассказывая ей на русском языке, что Брэдли гей и у него был контракт с Ириной. Наши, конечно, умеют сплотиться, когда горе», — высказалась телеведущая.

Многие поклонники поддержали звезду. Пользователей Сети позабавило то, что происходит на странице Леди Гаги. Они уверены, что американская певица скоро начнет учить русский язык, чтобы прочитать сотни сообщений в свой адрес.

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звездный стильКсения Бородинароссийский шоу-бизнес

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Бородина выбрала костюм-«пижаму» и золотые шлепанцы для велопрогулки
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