ЗВЕЗДЫ

Оксана Федорова поддержала «пижамный» тренд на отдыхе в Сочи

Модель опубликовала в Instagram кадр в полосатом костюме, визуально напоминающем одежду для сна.

Оксана Федорова поддержала «пижамный» тренд на отдыхе в Сочи
Оксана Федорова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Оксана Федорова опубликовала на личной страничке в Instagram свежий кадр из недавней летней фотосессии. Перед объективом фотокамеры знаменитость отметилась в полосатом костюме-пижаме, отдав предпочтение контрастной палитре — светло-голубым, черным и белым тонам, которые присутствовали в ее наряде. Свой образ директор московского Музея моды дополнила синими босоножками на устойчивом каблуке.

В комментарии к собственной фотографии Федорова призвала подписчиков не поддаваться негативным эмоциям.

Оксана Федорова примерила полосатый костюм-пижаму (Фото: Instagram.com/fedorovaoksana)

«Самый простой способ изменить свою жизнь — это изменить свои мысли. Думайте о хорошем, и эти мысли станут вашим будущим. Очень помогают путешествия. А здесь чудесный вид на порт в Сочи», — добавила Оксана.

Напомним, что у модели подрастает двое детей: сын Федор, в марте мальчику исполнилось семь лет, и дочка Елизавета, ей пять лет. Оксана старается каждую свободную минутку посвящать своей семье. А выходные Федорова проводит исключительно с близкими, отказываясь от светских мероприятий.

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Тэги:

женский костюмзвездный отдыхзвездный стильмодные трендыОксана Федороваотдых в Сочи

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Оксана Федорова поддержала «пижамный» тренд на отдыхе в Сочи
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