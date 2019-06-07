Рудковская пришла на презентацию украшений в костюме-пижаме

44-летняя Яна Рудковская не смогла пропустить презентацию летней коллекции одного из ювелирных брендов. На публике супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко позировала перед объективами фотокамер, делясь с верными почитателями видео-отчётом в Instagram. Для выхода Яна отдала предпочтение шелковому костюму. Только вместо брюк — шортики. Свой образ продюсер дополнила босоножками на плоской подошве и сумочкой.

«Путешествие по московским крышам продолжается», — отметила Яна.

Ранее музыкальный продюсер уже говорила о том, что стала чаще видеть в комментариях критику в адрес близких. Яна Рудковская не скрывает, многие из ее подписчиков верят, что ее муж и 6-летний сын Саша работают наизнос только ради того, чтобы она могла покупать брендовые вещи. Рудковская отметила, что и сама неплохо зарабатывает и не нуждается в финансовой поддержке.

При этом Яна утверждает, что воспитывает сына в строгости. Маленький Саша знает, что такое спортивная дисциплина и ответственность. Мама мальчика не сомневается, что сын может добиться невероятных высот, но для этого нужно приложить максимум усилий.