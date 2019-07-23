Эвелина Бледанс примерила пижаму в точности как у сына

Светская львица, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс постоянно делится с подписчиками в Instagram совместными фотографиями с «солнечным» сыном Семеном. Для нового снимка телезвезда выбрала модный сейчас фэмили-лук. На трогательной фотографии мама с сыном одеты в пижамы, сшитые из одной ткани и в одном стиле.

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«Я люблю объединять наши с Семеном образы общими деталями. Мне нравится, когда наш внешний вид перекликается», – написала под постом Эвелина.

Поклонники артистки оценили ее новый образ, отметив, что семейный кадр получился очень милым. «Даже фото передает ощущение удобства и комфорта, из такой пижамы не хочется вылезать», «Какие Вы хорошенькие в этих одинаковых пижамках», «Как же это здорово, вот так вот вместе со своим малышом, одеть одинаковые пижамы и устроить пижамную вечеринку», – прокомментировали снимок подписчики.

Напомним, Эвелина Бледанс проводит много времени со своим сыном, родившимся с синдромом Дауна. Недавно теледива и ее ребенок отправились на отдых в Крым, где раньше артистка уже проходила курс детокса. В этом году она решила посвятить все время отпуска только мальчику.

«В этот приезд все только для Семена!» – написала Эвелина в соцсети.

А вам понравился фэмили-лук Эвелины и Семена?