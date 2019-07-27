Звездный стиль

Рудковская подчеркнула фигуру шортами и рубашкой в «пижамном» стиле

Своим нарядом супруга олимпийского чемпиона акцентировала внимание на ножках.

Рудковская подчеркнула фигуру шортами и рубашкой в «пижамном» стиле
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская поделилась свежим снимком на личной страничке в Instagram. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выбрала для импровизированной фотосессии мини-шорты и блузку насыщенного синего оттенка с принтом. Знаменитость предстала на фото в наряде «пижамного» стиля, акцентировав внимание на ножках. Свой образ Яна дополнила белыми босоножками на плоской подошве.

Ранее снимками в полосатом брючном костюме «пижамного» стиля делилась в Instagram Оксана Федорова. Модель устроила фотосессию на отдыхе в Сочи, отдав предпочтение контрастной палитре — светло-голубым, черным и белым тонам, которые присутствовали в ее наряде.

Оксана Федорова позировала в костюме «пижамного» стиля (Фото: Instagram.com/fedorovaoksana)

Помимо сына Николая, Яна Рудковская также воспитывает пасынка Андрея. После расставания с бизнесменом Виктором Батуриным музыкальный продюсер вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. У пары есть 6-летний сын Саша. Старшие дети, по словам Яны, стали студентами МГИМО. Возлюбленная спортсмена не скрывает, что гордится достижениями и успехами своих мальчиков.

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Евгений Плющенкозвездные детиСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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Рудковская подчеркнула фигуру шортами и рубашкой в «пижамном» стиле
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