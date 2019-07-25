Звездный стиль

Без нижнего белья: Брежнева выбрала смелый образ для фестиваля «Жара»

Певица дефилировала на красной дорожке в Баку в топе и юбке с разрезом.

Без нижнего белья: Брежнева выбрала смелый образ для фестиваля «Жара»
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева этим летом успела отдохнуть со своей семьей в Италии, где когда-то сыграла свадьбу с Константином Меладзе. Несколько недель отпуска быстро пролетел, и певица вскоре вернулась к работе. В середине июля она выступила в Санкт-Петербурге, а теперь приехала на фестиваль «Жара» в Баку. С самого утра 25 июля артистка начала готовиться к выходу на сцену.

На репетиции Вера появилась в черном боди. Она пела и танцевала так, будто за ней уже наблюдает многочисленная толпа. Потом певица отправилась в гримерку, где сначала облачилась в мини-платье с тигриным принтом. По всей видимости, она решила обвести поклонников вокруг пальца, так как на красной дорожке девушка появилась в другом наряде.

Брежнева в Баку. Фото
фото: instagram.com/ververa/

Как и в прошлом году, Брежнева отдала предпочтение белому костюму, но на этот раз он состоял из топа и юбки с разрезом. Нижнего белья певица надевать не стала, поэтому образ выглядел весь пикантно. Волосы артистка выпрямила, а макияж предпочла нюдовых цветов, чтобы выглядеть максимально естественно.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Вера. «Я так и знала, что она будет в белом », «Горячая и замечательная суперстар», «Горячая», «Какая красотка», «Какой роскошное декольте», «Без белья на красной дорожке. Смело», — высказались пользователи Сети.

К слову, наряд белых оттенков также выбрали Кети Топурия и Альбина Джанабаева. Похоже, этот цвет стал трендовым на фестивале Эмина Агаларова. Добавим, что также гостями мероприятия стали: Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерия, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и другие знаменитости.

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Вера Брежневазвездный стильфестиваль "Жара" в Баку

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Без нижнего белья: Брежнева выбрала смелый образ для фестиваля «Жара»
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