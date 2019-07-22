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Вера Брежнева спела на крыше в блестящем пиджаке с бахромой

Выступление артистки в Санкт-Петербурге прошло в рамках музыкального фестиваля.

Вера Брежнева спела на крыше в блестящем пиджаке с бахромой
Вера Брежнева/instagram.com/ververa/

Вера Брежнева не раз признавалась в любви к Северной столице, а 21 июля певица прилетела в любимый город, чтобы спеть для его жителей.
Певица разместила сообщение о событии на своей странице в Instagram: «Вчера был действительно крышесносный концерт! Это невозможно передать словами, фото и видео. Там нужно было просто быть. Мы были!».
Комментарий артистка сопроводила эффектным фото: на Вере расшитый корсет, джинсы с высокой талией и объемный концертный пиджак с бахромой.

Выступление певицы прошло в рамках фестиваля Roof Fest, собирающего не только на крышах Санкт-Петербурга, но и Москвы музыкантов разных направлений.  Вслед за Брежневой 25 июля на фестивале выступит Леонид Агутин. Уже выступили на крышах города Владимир Пресняков, Рита Dakoта, Варвара Визбор. Всего в летний сезон Roof Fest проводит до 30 концертов.

К концерту на открытом воздухе Брежнева подошла в идеальной форме. Ранее 37-летняя артистка похвасталась в своем блоге стройными длинными ногами. В начале лета Брежнева отдохнула с семьей в Италии и до сих пор делится снимками, которые были сделаны на курорте.

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Тэги:

Вера Брежневаладимир ПресняковРита Dakoта

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Вера Брежнева спела на крыше в блестящем пиджаке с бахромой
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