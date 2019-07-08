Семейное видео: Брежнева и Меладзе запечатлели свою большую семью

Вера Брежнева не так давно провела больше недели на отдыхе в Италии. Там она была не одна, а со своей семьей. Певица наслаждалась отпуском: купалась в бассейне, загорала и общалась с близкими. Девушка состоит в браке с Константином Меладзе уже почти четыре года. Их свадьба состоялась именно в Италии, поэтому артистке так нравится там находится. Рядом с ней также были ее дочки от прошлых отношений — 18-летняя Соня и девятилетняя Сара Киперман.

Сейчас Вера уже находится во Франции по работе. Однако в честь Дня семьи, любви и верности она поделилась необычным видео. На нем певица запечатлена с Меладзе и их большой семьей. Кадры были сделаны в момент, когда фотограф готовился сделать снимки. Помимо самих супругов, в ролике можно увидеть еще одиннадцать членов их семьи. Также в кадр попал особняк, в котором все они жили в Италии.

«Люди, любите друг друг», — написала Брежнева. Поклонники удивились тому, как много родственников у певицы. Они присоединились к поздравлениям. «Невероятное семейство! С праздником!», «Такие счастливые», «Какие вы элегантные», — прокомментировали пост подписчики. Одна из фанаток артистки попросила ценить ее такие моменты, так как она недавно у нее умер отец и пережить это трудно. «У нас тоже», — ответила ей певица.

Напомним, что папа Веры Виктор Михайлович скончался, когда ему не было и 60 лет. В прошлом году она трогательно почтила его память. «Вот только именно благодаря их любви с мамой — есть мы. И главное, что в нас есть, что нас объединяет — Любовь. Мы скучаем. Семья это сила. Семья это труд», — писала тогда девушка.