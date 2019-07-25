Звездный стиль

Альбина Джанабаева выбрала белоснежное платье для красной дорожки

Певица прервала отпуск ради поездки в Баку на фестиваль «Жара».

Альбина Джанабаева выбрала белоснежное платье для красной дорожки
Альбина Джанабаева. фото: globallookpress.com

Альбина Джанабаева почти весь июль нежилась под солнцем на Лазурном побережье. Певица проводила время с мужем Валерием Меладзе, который сам редко позировал для фото, но регулярно устраивал фотосессии для жены. Однако свой отпуск артистка прервала ради фестиваля «Жара». 25 июля она уже готовилась к выступлению в Баку.

На красной дорожке Альбина появилась в белоснежном вечернем платье в пол с глубоким декольте и оголенным плечом. Волосы она предпочла собрать в небрежный пучок, оставив объем. Образ певица дополнила элегантными сережками-ниточками. Артистка поприветствовала фотографов и с удовольствием им позировала.

Поклонники пришли в восторг от наряда звезды. В 40 лет Джанабаева обладает стройной фигурой, которую обожает подчеркивать облегающими платьями. «Словно лебедь», «Как вы мне нравитесь», «Очень нежно», «Альбина, какая вы грациозная в этом платье», «Роскошный образ», «В таком и на свадьбу можно прийти, а красную дорожку вы просто порвали», «Всегда нравился ваш вкус», — высказались пользователи Сети.

К слову, также стали гостями фестиваля Филипп Киркоров, Валерия, Вера Брежнева, Лолита Милявская, Ольга Бузова и другие знаменитости. Появилась на красной дорожке и Кети Топурия. Она тоже выбрала платье белого цвета, но из почти прозрачной ткани, а вот Юлия Барановская отдала предпочтение золотому комбинезону.

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Альбина Джанабаевазвездный стильфестиваль "Жара" в Баку

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Альбина Джанабаева выбрала белоснежное платье для красной дорожки
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