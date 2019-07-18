ЗВЕЗДЫ

Брежнева предложила взять ее роскошное платье в аренду

Певица завела рублику в соцсети, в которой рассказывает о важности разумного потребления вещей.

Брежнева предложила взять ее роскошное платье в аренду
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Гардеробу Веры Брежневой может позавидовать любая девушка. Помимо концертных костюмов, певица хранит множество вечерних платьев и других брендовых вещей. Порой артистке дарят наряды именитые дизайнеры — например, за участие в рекламных проектах. В этом году супруга Константина Меладзе поучаствовала в показе в Париже, а еще в нескольких модных фотосессиях, на которых позировала в роскошных вечерних платьях.

В мае 2019 года коллекция веры Брежневой пополнилась воздушным платьем персикового цвета из эксклюзивной коллекции любимого итальянского дизайнера певицы Джамбаттиста Валли. Как оказалось, теперь это платье может взять в аренду любая девушка. Артистка сообщила, что с недавних пор сотрудничает с сервисом по аренде одежды.

«Есть очень хорошее место — сервис аренды платьев, с которым я дружу. Из 1000 платьев, моих там уже больше 30, включая платье, которое на фото. Пользуясь подобными сервисами мы даём вторую, а то и третью, четвёртую жизнь вещам, а с другой стороны, можно не покупать вещь „на один выход“ и сэкономить деньги. А так же это волшебная палочка для тех, у кого пока нет возможности купить платье мечты — надеть его на один вечер», — рассказала Вера.

Она решила вести рублику «Осознанный четверг» в Instagram, посвященную важной теме — разумному потреблению вещей. Певица надеется, что таким образом просветит людей и сможет внести свой вклад в сохранение планеты. Девушка отметила, что не раз сама носила неновые вещи, и ничего страшного в этом нет. Брежнева подчеркнула, что все вещи, которые сдаются в аренду, всегда проходят через химчистку.

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Тэги:

Вера Брежневазвездный стильЭкология и планета

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Брежнева предложила взять ее роскошное платье в аренду
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