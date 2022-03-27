На проекте и сейчас: какими были в молодости звезды «Дома-2» Боня, Бузова, Дашко, Солнце и как выглядят теперь

Они были одними из первых участниц телестройки, ее так называемым, «золотым» составом. Смотрим, как изменились Вика Боня, Ольга Бузова и другие с возрастом.

Участницам нашей подборки уже под сорок лет, а Виктории Боне даже перевалило «за». Вспоминаем, какими они были в начале 2000-х годов, когда только пришли на «Дом-2» и наблюдаем за метаморфозами, которые претерпела внешность этих красоток со временем.

Ольга Солнце

Ольга Солнце на проекте «Дом-2» появилась в первый же день его существования – 12 мая 2004 года. На тот момент ей был 21 год. Настоящая фамилия Ольги – Николаева.

Девушка стала настоящей звездой «Дома-2», проведя под камерами целых четыре года. Поклонники по-прежнему с интересом следят за жизнью Ольги Солнце в соцсетях. Она их не разочаровывает.

Что касается внешности, то Ольга Солнце – одна из тех девушек, которые не приветствуют вмешательств в природную красоту. В апреле Ольге исполнится 39 лет. Как видно, ее внешность претерпела только возрастные изменения.

Ольга Бузова

Ольга Бузова – настоящий старожил «Дома-2». Она пришла на проект восемнадцатилетней девушкой 22 мая 2004 года, через неделю после начала телестройки.

Этот день считается началом головокружительной карьеры Ольги Бузовой на телевидении и в российском шоу-бизнесе.

Ровно год назад Ольга Бузова рассталась с «Домом-2», оставшись работать на ТНТ – канале, который сделал ей имя.

Сейчас Ольге Бузовой 36 лет. Разумеется, ее внешность с возрастом претерпела существенные изменения. Вместо щечек теперь точеные скулы, брови стали шире, пухлыми и более очерченными губы.

Елена Беркова

Елена Беркова тоже пришла на «Дом-2» в начале его существования – в мае 2004 года. Девятнадцатилетняя девушка пробыла на проекте всего пару месяцев, но запомнилась телезрителям.

Сейчас Елене Берковой 37 лет. Она – все та же эпатажная дама. Наличие мужа и детей нисколько не мешают ее самореализации. Елена Беркова обожает появляться перед камерами и не пропускает светских мероприятий.

Анастасия Дашко

Анастасия Дашко пришла на «Дом-2» в октябре 2004 года. Тогда ей был почти 21 год. Тогда она была девушкой модельных параметров, на проекте строила отношения с Сэмом Селезневым.

Через некоторое время после телестройки Анастасия Дашко была обвинена в мошенничестве, отбывала наказание в колонии. После вышла замуж, родила двух сыновей и сильно поправилась. Сейчас Анастасия Дашко ведет борьбу с лишним весом, пытаясь в свои 38 лет стать похожей на ту девушку, которой ее узнали поклонники «Дома-2».

Виктория Боня

Виктория Боня пришла на «Дом-2» в мае 2006 года. На тот момент ей было 26 лет. На миловидную девушку сразу положил глаз ловелас телестройки Степан Меньщиков. Вместе с Боней они создали одну из самых ярких пар за всю историю «Дома-2».

Сейчас Виктории Боне 42 года. Как видно, с возрастом она стала только лучше, приобрела неповторимый шарм. Из симпатичной девушки, превратившись в ухоженную, дорогую женщину, знающую толк в роскошной жизни.

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