«Сейчас еду в отель»: Виктория Боня покинула княжество Монако

Как отметила телеведущая, многие думают, что она полетит в Москву.

Модель Виктория Боня в «Телеграм» сообщила, что покинула Монако, где она в последнее время живет вместе со своей дочкой Анджелиной-Летицией Смерфит.

«Всем привет. Я только приземлилась в Стамбуле. Есть какие-то идеи, почему я здесь? Завтра у меня вылет, но не в Москву. Знаю, что многие подумали, что я полечу в Москву. Но нет, нет, нет». Виктория Боня

Как отметила Виктория Боня, ей предстоит поспать всего пять часов. «Сейчас еду в отель. Недельку назад я говорила куда. Есть внимательные люди? Погода в Стамбуле хорошая. Не знаю, как погода в Москве. Здесь прохладно, но классно. Так что я надеюсь очень на завтрашний день. И на послезавтрашний тоже. Они очень важными будут», — заметила Виктория Боня.

Ранее Виктория Боня поддержала украинскую певицу Светлану Лободу. Она порадовалась, что исполнительницу убрали из списка неугодных звезд в родной стране.

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