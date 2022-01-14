«Лукашенька»: Анастасия Дашко из «Дома-2» показала подросшего младшего сына

У бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Дашко и ее мужа Константина Кулешова подрастают два сына – шестилетний Клим и Лука, которому 14 января исполнилось три года.

Анастасия Дашко поделилась в микроблоге снимком с младшим сыном и публично поздравила мальчика с днем рождения.

«Наш славный мальчик, мой сыночек, Лукашенька, сегодня тебе уже 3 годика!

Я счастлива, что ты есть у нас! Мы очень тебя любим. Ты осуществил мою мечту — быть мамой двух сыночков. Ты наш младшенький, и в тоже время такой серьезный, смышленый и очень умный мальчик», — написала Анастасия Дашко.

Она призналась, что немного ревнует сына к мужу, поскольку мальчик больше тянется к отцу и похож на него. Но при этом добавила, что и у нее очень сильная связь с Лукой, которая будет крепнуть с каждым годом.

«Для меня ты всегда будешь младшеньким, моим маленьким Гномиком, именно так я назвала тебя, когда впервые увидела. Мы очень тебя любим. Пусть каждый твой день будет счастливым!» — добавила Анастасия Дашко.

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