Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова потеряла ребенка от возлюбленного

Порноактриса Елена Беркова потеряла ребенка. Несколько месяцев назад стало известно, что звезда фильмов для взрослых находится в интересном положении. Недавно поклонники обратили внимание, что она перестала выкладывать в соцсетях снимки со своим любимым мужчиной и рассказывать, как протекает беременность.

Выяснилось, что с избранником Александром Беркова уже рассталась. О свадьбе речь больше не идет. Актриса какое-то время находилась в одной из столичных клиник. Она жаловалась, что у нее сильнейший стресс.

Сотрудники медучреждения сообщили, что Беркова в итоге потеряла малыша. У нее случился выкидыш. В последнее время у звезды действительно были непростые времена. Она судилась с телеканалами. Кроме того, у нее конфисковали автомобиль.

Друзья пары говорят, что ее теперь уже бывший возлюбленный уехал жить в Индию. Связь с ним она не поддерживает. Пиар-директор порноактрисы Максим Клименко отметил, что сейчас его подопечная восстанавливается за городом. Ей очень помогает сын Женя, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Беркова еще полгода назад делилась планами на свадьбу. Выбор, где пройдет торжество, стоял между Таиландом и островом Бали. Звезда хвасталась, что занята поиском платья для бракосочетания.