Что стало с главными звездами «Дома-2», закрытого после 16 лет в эфире

За шестнадцать с половиной лет участники и ведущие «Дома-2» женились, разводились, скандалили, сидели в тюрьме, открывали бизнес…

Но в последнее время интерес зрителей к «Дому-2» упал — молодежь ушла в соцсети, и ТНТ закрыл дорогой в производстве проект. Сейчас «Дом-2» пытаются пристроить на онлайн-платформу или какой-то небольшой канал.

А ведь когда-то все распевали титульную песню шоу: «15 клевых людей на проекте «Дом-2», с нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина…» Чем занимаются и как выглядят сейчас эти клевые люди, вошедшие в неофициальный золотой состав «Дома-2».

Когда пара Анастасии Дашко и Сэма Селезнева распалась, она уехала в Челябинск, организовала фирму по торговле стройматериалами. Дашко брала с клиентов предоплату, но товара те не дождались. За мошенничество Настя получила два года колонии. Сейчас 37-летняя Дашко воспитывает двоих сыновей, вместе с мужем управляет бизнесом по организации грузоперевозок.

40-летний Роман Третьяков получил уже третье образование — окончил журфак МГУ, зарабатывает на жизнь как ведущий мероприятий, выступает в жанре Stand Up. После разрыва с Ольгой Бузовой Роман в самолете познакомился с моделью Светланой — влюбился, женился, через три года развелся, в браке родился сын Никита, которому сейчас 11 лет.

37-летняя Ольга Николаева, она же Солнце, на проекте запомнилась прежде всего романом с Маем Абрикосовым. А еще эта девчонка из Пензы не расставалась с гитарой. Сейчас выступает как диджей, музыкант, проводит мастер-классы по развитию Инстаграма. Не замужем. Ольге от «Дома-2» как любимой участнице зрителей достался сертификат на покупку жилья — она выбрала 73-метровую квартиру в строящемся доме за 6 миллионов рублей. Сертификат был на 3 миллиона, оставшиеся 3 Николаева добавила, а потом еще 2 миллиона вложила в ремонт.

39-летний Май Абрикосов (настоящее имя — Роман Тертишный) после ухода с шоу вел передачу о мистике на ТВ-3, потом вернулся в свою деревню в Воронежской области. Живет в доме отца, за которым ухаживал до его смерти, — по этой причине отказывался от частых предложений вернуться на «Дом-2». Занимается перестройкой дома, трудится в деревне, пишет статьи для разных СМИ. Не женат.

39-летний Александр Нелидов 13 последних лет трудится бизнес-тренером. Нелидов — успешный эксперт в сфере продаж, презентаций и переговоров. На проекте Александр женился на участнице Наталье Павловой, но после «Дома-2» пара быстро развелась. Спустя непродолжительное время Нелидов второй раз женился, у них с супругой Катей подрастает дочь Маша.

43-летний Степан Меньщиков сейчас готов за 5 тысяч рублей приехать в костюме Деда Мороза и поздравить вашего ребенка. Степа зарабатывает как ведущий мероприятий, у него есть агентство по организации праздников. Есть и двое детей от первой жены. Вторая супруга, 41-летняя Ангелина, в 2020-м родила Степану дочь. Незадолго до этого супруги ходили в качестве участников подзаработать на «Дом-2».

38-летняя Алена Водонаева дважды разведена, сохранила хорошие отношения с первым мужем, бизнесменом, который в свое время обеспечил Алену шикарной квартирой в столице. Они вместе воспитывают 10-летнего сына Богдана. Водонаева работала телеведущей, сейчас у нее бизнес — салон красоты, также она зарабатывает на рекламе в соцсетях. Недавно купила жилье в Геленджике.

И другие:

40-летние братья-близнецы Стас и Оскар Каримовы работают диджеями. Телезрителям они запомнились тем, что Стас ухаживал за Ольгой Бузовой, а Оскар закрутил роман с Ксенией Бородиной. Сейчас оба счастливо женаты, у Стаса есть дочь.

36-летняя Наталья Павлова — в прошлом модель, сейчас снимает видеоролики, полностью посвятив себя воспитанию ребенка. Замужем.

37-летняя Камила Галеева управляет магазином по продаже украшений, агентством по организации мероприятий и турфирмой. Замужем, воспитывает дочь.

41-летний Сэм Селезнев недавно женился, десять месяцев назад у него родился сын. Селезнев сотрудничает с театром «Каскадеры», ведет экстремальные шоу, трудится директором по рекламе в крупном проекте.

31-летняя Оксана Аплекаева через три года после участия в «Доме-2» была убита — девушка подрабатывала моделью на вечеринке столичного автосалона и уехала оттуда с неустановленными мужчинами.

34-летняя Ольга Бузова с 2004 по 2008 год была участницей проекта, а потом и его ведущей. Благодаря накопленной на «Доме-2» популярности Бузова штурмует шоу-бизнес, театральную сцену, открывает бизнес-проекты. Ее доход за минувший год составил $2,7 миллиона (204 млн руб.).

Смотрите также