На проекте и сейчас: как изменились экс-участницы «Дома-2» Гозиас, Ашмарина, Феофилактова, Бушина и Романец

Кому из звезд реалити-шоу время пошло на пользу, а кому – нет?

«Если женщина к тридцати годам не стала красавицей, значит, она дура», — говорила Коко Шанель.

Судя по тому, как выглядят бывшие, и заметно повзрослевшие за годы, участницы «Дома-2», все они – девушки очень не глупые.

Сегодня изучаем портреты звезд «Дома-2» Лены Бушиной, Алены Ашмариной, Вики Романец и других.

Елена Бушина

Елена Бушина пришла на «Дом-2» в октябре 2007-го, когда ей был 21 год, и провела здесь целых три года, после чего посвятила себя семье. С будущим мужем Митей Железняком Елена Бушина познакомилась во время участия в телестройке, но за ее пределами

Елена Бушина обожает трансформации во внешности, и надо сказать, что она у Елены в этом смысле очень благодарная

Бушиной ничего не стоит, например, перейти от шоколадного оттенка волос в платиновый блонд. Годы явно идут на пользу Елене. Из просто симпатичной девушки к 35-м годам она превратилась в эффектную женщину, уверенную в своей красоте и привлекательности.

Евгения Феофилактова

Евгения Феофилактова – одна из тех участниц «Дома-2», которые за годы сумели измениться до неузнаваемости и приобрести настоящий лоск. На «Доме-2» она появилась в феврале 2009 года, когда ей было 23 года, и сделала здесь головокружительную карьеру.

Евгения Феофилактова сумела не просто закрутить роман, но и выйти под камерами замуж и родить сына. Брак, правда, развалился. Но в остальном Женя Феофилактова преуспела. В 36 лет она выглядит явно лучше, чем в 23.

Женя стала настоящей красавицей, она фотомодель. А поклонники часто делают ей комплименты, утверждая, что Феофилактова похожа на голливудскую диву Анжделину Джоли.

Алена Ашмарина

Алена Ашмарина стала участницей «Дома-2» в сентябре 2014 года. На тот момент ей было уже 28 лет. В активе у Алены было участие в шоу «Каникулы в Мексике», брак и маленькая дочка Патрисия.

Алена – парикмахер и стилист, владелица собственного салона красоты в Москве. Ашмарина в силу профессии любит экспериментировать со своей внешностью. К 35-ти годам из симпатичной девушки Алена Ашмарина превратилась в красивую ухоженную женщину. Алена Ашмарина прекрасно осведомлена, какие цвета ей идут. Умело наносит макияж, правильно выставляет свет и умеет произвести впечатление.

Виктория Романец

Вика Романец – еще одна участница «Дома-2», появившаяся на телестройке в сентябре 2014 года. На тот момент ей было 24.

Уроженка Донецка поставила перед собой цель отбить Богдана Ленчука у Марины Африкантовой. Но в итоге увела мужа Антона Гусева у Евгении Феофилактовой, став ее врагом.

На момент появления на «Доме-2» Вика Романец была пухловатой девушкой с круглым щекастым лицом. Но за годы Вика Романец активно поработала над собой в спортзале и не только. Сейчас ее фигура идеальна, а лицо стало более очерченным, с выраженными скулами, острым подбородком и правильной формой бровей.

Александра Гозиас

Саша Гозиас пришла на «Дом-2» в апреле 2015 года, а ушла в марте 2017. На момент прихода Саше было почти 25 лет, она была разведена и воспитывала дочку Софию.

Яркая и заводная Саша Гозиас пользовалась популярностью у парней и крутила на проекте множество романов.

После ухода с проекта Саша удачно вышла замуж, переехала из родного Калининграда в Москву и многое может себе позволить. В том числе – и более роскошный внешний вид. Простоватая в 25 лет внешность Саши к 32-м ее годам стала изящнее. Регулярный уход за собой и правильный макияж превратили Сашу Гозиас в эффектную молодую женщину.

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