«Бесконечно люблю»: Саша Гозиас из «Дома-2» запечатлела подросшего сына Мишу на руках у красавца-мужчины

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас воспитывает двоих детей от разных мужчин. От первого мужа Ильи Короткова у нее дочка София, от второго, нынешнего, — сын Миша.

Если о том, как выглядит Илья Коротков, все прекрасно знают: он ведет микроблог и к тому же был участником «Дома-2».

А вот как выглядит второй супруг Гозиас и даже его имя — тайна. Саша никогда не показывает отца своего сына в Сети.

Но в этот раз она заинтриговала подписчиков, поделившись снимком, на котором запечатлено, как ее подросшего сына держит на руках очень симпатичный мужчина.

«Я обожаю это фото. И бесконечно люблю», — подписала кадр Саша Гозиас.

В Сети тут же решили, что мужчина на снимке — это и есть супруг Александры. Но нет. Она не так проста.

Те, кто давно подписан на Гозиас, узнали в мужчине ее родного брата. И Саша Гозиас в комментариях это подтвердила: ее сын Миша на руках не у папы, а у своего дяди.

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