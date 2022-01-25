«Не думаю, что он бомжует»: Алена Ашмарина отреагировала на появление Ильи Григоренко на ток-шоу

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что не верит рассказам Ильи Григоренко о тяжелой жизни.

Экс-участник «Дома-2» Илья Григоренко накануне стал героем программы Первого канала «На самом деле».

Во время ток-шоу были преданы огласке шокирующие факты из его жизни. Оказалось, что бывший возлюбленный Алены Ашмариной после расставания с ней начал бомжевать — ночует в подземных переходах и попрошайничает.

В беседе с Teleprogramma.pro Алена Ашмарина рассказала, что всю передачу не смотрела, а только отрывки. Она мама четверых детей, да еще и работает, у нее очень мало времени. Алена Ашмарина дала понять, что не верит ни одному слову Ильи Григоренко.

«Не думаю, что он бомжует, — прокомментировала Алена Ашмарина Teleprogramma.pro. — Нормально у него все. Ему есть куда прийти, где жить и так далее. Это его осознанный выбор, но это уже другой момент. Мне все это кажется странным. Это не похоже на правду и мне не очень нравится, что происходит».

Отреагировала Алена Ашмарина на признания Ильи Григоренко и в сторис микроблога. Она разместила фрагмент программы, где засветился отец ее дочери Алисы.

«Я очень надеюсь, что когда Алиса вырастет, она этого не увидит», — написала Алена Ашмарина.

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