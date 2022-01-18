Не такая уж и худая: Вика Романец из «Дома-2» озвучила, сколько в ней килограммов

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец транслирует в микроблоге, что ведет правильный образ жизни.

Виктория много времени уделяет спорту, занимаясь фитнесом. Она старается грамотно питаться, чтобы не набирать вес.

В микроблоге Виктории Романец довольно часто можно увидеть видео, которые она записывает во время тренировок в спортзале.

Довольно часто Виктория Романец демонстрирует и свои формы, появляясь на фото в Instagram в бикини и облегающих платьях.

Но, как выяснилось, Виктория Романец не такая уж и худышка, как могло бы показаться со стороны. В сторис микроблога Виктория Романец озвучила свои параметры, сообщив заодно свой максимальный и минимальный вес.

«Максимальный мой вес был в 2015-м году — 68,3 килограмма. Минимальный — 51 килограмм, в 2017-м. На сегодняшний день при росте 174 сантиметра я вешу 61 килограмм», — призналась Вика Романец.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.