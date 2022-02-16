«Чего стесняться-то»: Елена Бушина из «Дома-2» показала складку на животе, позируя в свитере молочного оттенка

Бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в наряде молочного оттенка.

Она запечатлелась в свитере из тонкой шерсти молочного оттенка, набросив на плечи пальто такого же цвета.

Елена Бушина обратила внимание на пикантную деталь на своем неидеальном теле.

Это небольшая складочка на животе, которую Лена Бушина не стала фотошопить.

Экс-участница «Дома-2» дала понять, что выступает за бодипозитив, то есть за принятие и любовь к своему телу.

«Увидела складку на животе, думаю, не, надо сесть так, как будто бы у меня ее нет! Но ведь она есть и чего стесняться-то. Пфф, пофигу! Принимай себя, а не нравится — меняй. Прятать себя за идеальной картинкой — бред!» — поделилась своими мыслями под фото Елена Бушина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.