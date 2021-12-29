«Уже сто раз писала»: Женя Феофилактова из «Дома-2» высказалась о фамилии сына Даниэля

Бывшие участники «Дома-2» Евгения Феофилактова и Антон Гусев уже довольно давно разошлись.

Женя одна воспитывает сына Даниэля, рожденного в этом браке. А Антон Гусев счастлив, создав семью с Викторией Романец.

У второклассника Даниэля есть собственный аккаунт в Instagram, который за мальчика ведет его мама Женя Феофилактова.

Когда-то после очередной громкой публичной ссоры с бывшим мужем Евгения Феофилактова сменила сыну фамилию в микроблоге с Гусева на Феофилактова.

Тогда же многие сочли, что на волне скандала Евгения Феофилактова дала сыну Даниэлю свою девичью фамилию.

Несмотря на то что Женя не раз объясняла, какую фамилию на самом деле носит ее наследник, у подписчиков время от времени возникает этот вопрос. Ведь в микроблоге Даниэль по-прежнему Феофилактов.

«У Дэни фамилия отца — Гусев, — ответила на очередной вопрос на эту тему Евгения Феофилактова. — Уже сто раз писала. В Сетях только моя».

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